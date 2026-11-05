Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом скасувати відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких перебувають на утриманні троє і більше дітей, не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 4 серпня і станом на 5 листопада вона набрала лише 11 тис. із необхідних для розгляду 25 тис. голосів, пише Iнтерфакс.

“Чинне законодавство передбачає, що чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, не підлягають призову під час мобілізації. Наявність трьох і більше дітей також визначена окремою підставою для звільнення військовослужбовця з військової служби під час воєнного стану. При цьому чоловік, який має одну або двох неповнолітніх дітей, не отримує аналогічної відстрочки та може бути мобілізований. Військовослужбовець, який має одну або двох дітей, також не може звільнитися зі служби лише на цій підставі”, – йшлося у петиції.

На думку автора, закон проводить межу між батьками не за реальною потребою дітей у догляді, не за відсутністю другого з батьків і не за неможливістю забезпечити утримання сім’ї, а лише за кількістю дітей.

У зв’язку з цим, він просив: передбачити виключення із законодавства положення, за яким наявність трьох і більше дітей віком до 18 років є самостійною підставою для звільнення з військової служби під час воєнного стану; зберегти право на відстрочку та звільнення для осіб, які самостійно виховують дітей, виховують дитину з інвалідністю або тяжко хвору дитину, є єдиними законними представниками дітей чи мають інші передбачені законом обставини, за яких діти можуть залишитися без належного догляду.

Як повідомлялося, 13 серпня на тлі суспільних дискусій петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом зберегти відстрочки від мобілізації для багатодітних батьків набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький у відповідь на петицію заявив, що уряд поділяє позицію щодо необхідності належного врахування соціальних наслідків реалізації можливих законодавчих змін щодо відстрочки від мобілізації для багатодітних сімей.

В свою чергу, депутат Верховної Ради (фракція “Слуга народу”), член парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук заявив, що скасування відстрочки для багатодітних батьків не буде.