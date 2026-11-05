Спільні консультації урядів України та Словацької Республіки відбулися у Львові. Як розповів прем’єр України Сергій Корецький, із Робертом Фіцо підписали Спільну декларацію про співробітництво. Вона фіксує всі сьогоднішні практичні домовленості та заплановані проєкти як чіткий план дій для наших команд.

-Також підписали міжурядову Угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії в Словацькій Республіці та аналогічної словацько-англійської гімназії в Україні. Запуск очікуємо вже наступного навчального року. Нам надзвичайно важливо підтримувати звʼязок з українцями, особливо дітьми, які через війну перебувають за кордоном. Важливо зберігати українську ідентичність та рідну мову.

Словаччина оголосила про рішення передати для потреб «Укрзалізниці» три електровози. Розраховуємо, що до кінця року вони вийдуть на колію європейського стандарту на Закарпатті.

Для нас корисний і важливий досвід Словаччини на шляху до ЄС. Говорили про відкриття решти двох переговорних кластерів для України та започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону.

Предметно зупинилися на співпраці в межах європейського інструменту SAFE. Підпишемо Рамкову угоду про фінансове співробітництво. Вона дасть старт енергетичним проєктам з відновлення в межах механізму Ukraine Investment Framework на суму понад 100 млн євро.

На кордоні працюємо над запровадженням електронної черги та спільного контролю. Розширюємо можливості прикордонних переходів для пасажирів та вантажів.

Вдячні за пакет енергетичної допомоги на суму 500 тисяч євро. За ці кошти до кінця місяця в Україну доставлять 54 генератори. Ще 300 тисяч євро Словаччина спрямовує як другий внесок до Коаліції укриттів цивільного захисту, а 200 тисяч євро — на медичне обладнання для наших лікарень. Важливо також, що Словаччина вирішила стати повноправним членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Сергій Корецький подякував Роберту Фіцо та словацькій делегації за візит до Львова та прагматичний, результативний діалог у дусі добросусідства. Українсько-словацьке партнерство є динамічним і вигідним для обох наших народів.