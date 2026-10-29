Виконавчий комітет Миколаївської міської ради ухвалив рішення про організацію роботи пунктів обігріву, гарячого харчування та роздачі теплих речей на осінньо-зимовий період 2026–2027 років. Вони допомагатимуть бездомним людям та іншим громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Відповідно до прийнятого рішення при встановленні середньодобової температури повітря нижче мінус 5 градусів у місті працюватимуть пункти обігріву та видачі теплих речей за адресами:



вул. Кругова, 47

вул. Ковальська, 83

вул. Південна, 51-А

вул. Металургів, 8/4

вул. Шевченка, 19-А

с. Весняне, вул. Очаківська, 1-Б



На вул. Круговій, 47 розташовуватиметься також пункт гарячого харчування. Він працюватиме увесь осінньо-зимовий період .



Також передбачено підготовку місця для облаштування пункту обігріву для бездомних людей у сквері «Звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників» на пр. Богоявленському — на ділянці від пр. Миру до вул. Будівельників.



Для інформування людей, які потребують допомоги, у місцях їхнього масового перебування розміщуватимуть оголошення. Крім того, у місті проводитимуть соціальне патрулювання, під час якого виявлятимуть бездомних та повідомлятимуть їм про можливість отримати допомогу.



Людям, яких виявлять під час соціального патрулювання, за необхідності надаватимуть первинну медичну допомогу та проводитимуть медичне обстеження.

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