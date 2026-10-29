Вчора, 28 жовтня, партія «Лікуд» прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу заявила, що вибори до Кнесету «вкрали» арабські партії, які отримали рекордну кількість голосів. «Лікуд» вимагає, щоб поліція та Шин Бет розслідували ймовірні масові фальсифікації й залякування виборців. Центральна виборча комісія (ЦВК) підтвердила, що розглядає звернення партії.

Про це повідомило ізраїльське видання The Times of Israel, пише Суспільне.

«Вибори в Ізраїлі вкрали арабські партії, які підтримують терор і знищення єврейської держави, вчинивши тяжкі кримінальні злочини: підкуп, погрози, насильство, підробки та використання незаконних програм для мобілізації виборців», — заявили в партії Нетаньягу «Лікуд».

Партія оприлюднила заяву через кілька годин після того, як високопосадовець ЦВК в інтерв’ю 12-му каналу відкинув звинувачення у фальсифікаціях.

У заяві йдеться, що «Лікуд» передав поліції, Шин Бет і ЦВК «сотні свідчень» та інші докази. Серед них, за твердженням партії, — тисячі конвертів із готівкою та бюлетенями «Раам», а також погрози й насильство щодо членів дільничних комісій. У «Лікуді» також заявили про подвійне голосування, кількох виборців за однією ширмою та розбіжності між кількістю конвертів і кількістю виборців.

Партія вимагає від поліції та спецслужб ретельного розслідування, а від ЦВК — негайної відповіді щодо нього. У комісії підтвердили, що розглядають ці звинувачення.

«Центральна виборча комісія, як і на кожних виборах, розпочала процес з нагляду за чесністю виборів, у межах якого розглянуть усі звернення партій щодо чесності виборів або ймовірних помилок у результатах», — ідеться в заяві ЦВК.

Там також зауважили, що 25 жовтня, за два дні до виборів, виконувач обов’язків генерального директора комісії Дін Лівне повідомив усі виборчі списки про цю процедуру. Він запропонував їм надіслати дані про виборчі дільниці, результати яких, на їхню думку, слід перевірити.

«Комісія отримала запит “Лікуду” й розглядає його в межах цієї процедури», — додали в ЦВК.

Арабські партії «Раам» і «Об’єднаний список», які регулярно беруть участь у виборах і мають місця в Кнесеті, 27 жовтня отримали рекордну кількість голосів. Результати підрахунку свідчать, що тепер вони можуть стати вирішальною силою у формуванні коаліції.

За прогнозом, разом вони отримають рекордні 19 місць, тобто майже вдвічі більше, ніж 10 місць, які обидві партії мають нині. Тож і блок Нетаньягу, і єврейські опозиційні партії далекі від більшості в Кнесеті.

Станом на вечір 28 жовтня підрахували понад 85% бюлетенів. За цими даними, блок Нетаньягу мав отримати 53 місця зі 120, а блок його головного суперника Гаді Айзенкота — 48, «Об’єднаний список» — 12, «Раам» — сім.

Частина опозиційних партій відкинула ідею уряду за підтримки арабських партій, а Нетаньягу й «Лікуд» під час кампанії постійно намагалися дискредитувати такий сценарій.

Ще до голосування 27 жовтня ізраїльські медіа на івриті повідомляли, що «Лікуд» планує оскаржити результати в арабських населених пунктах, якщо Нетаньягу не переможе. За їхніми даними, партія мала намір заявити, що вибори «вкрали», і заздалегідь підготувала кілька скарг і звинувачень у фальсифікаціях.

Очільник «Об’єднаного списку» Юсеф Джабарін у коментарі агенції AFP сказав, що готовий співпрацювати з урядом на чолі з опозицією, щоб усунути Нетаньягу від влади. Проте безпосередньо входити до такої коаліції він не має наміру.

«Ми не бачимо можливості бути частиною урядової коаліції Ізраїлю за нинішніх політичних обставин, особливо з огляду на війну в Газі, що триває, на поселення на Західному березі […]», — пояснив Джабарін.

Що відомо про вибори в Ізраїлі

27 жовтня в Ізраїлі обирали 120 депутатів Кнесету — в єдиному окрузі за пропорційною системою. Щоб пройти до парламенту, виборчий список мав набрати щонайменше 3,25% голосів.

Ізраїль — парламентська республіка, тож прем’єром зазвичай стає політик, якому вдасться зібрати коаліцію щонайменше з 61 депутата. Коли оголосять остаточні результати, президент Іцхак Герцог проконсультується з усіма партіями, що пройшли до Кнесету, і доручить сформувати уряд тому, кого вважатиме найспроможнішим.

Блок Нетаньягу об’єднує його партію «Лікуд» і союзні праві та ультраортодоксальні партії. Опозиційний блок очолює партія «Яшар» Гаді Айзенкота. До нього також входять «Разом» Нафталі Беннета та Яїра Лапіда, «Наш дім Ізраїль» Авігдора Лібермана й «Демократи» Яїра Голана.

Партії «Об’єднаний список» і «Раам», які представляють арабських громадян Ізраїлю (близько 20% населення), не входять до жодного з блоків. Опозиція може сформувати й уряд меншості за їхньої підтримки, але, за оцінкою експерта Центру близькосхідних досліджень ORSAM Гьокхана Бату, такий сценарій політично ризиковий, адже опора на арабські партії відштовхує правих виборців.

Це перші вибори після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та початку війни в Секторі Гази. Вони можуть завершити багаторічне правління прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу, який довше за всіх в історії країни очолював уряд.

Нетаньягу дорікають, що досі немає незалежної державної комісії, яка розслідувала б обставини нападу. Також від травня 2020 року Нетаньягу судять за обвинуваченнями в хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. Він заперечує провину.