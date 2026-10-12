Уряд запустив єдиний сайт єОпора із діючими програмами допомоги, практичними рекомендаціями та актуальними контактами.

На єдиному майданчику зібрано діючі державні та регіональні програми допомоги, практичні поради й офіційні контакти для підготовки населення та бізнесу до зими 2026/27. Відвідайте сайт, перевірте, яка підтримка доступна саме вам, та скористайтеся практичними порадами. Сайт допомагає швидко знайти інформацію відповідно до категорії, потреби та регіону.

Щоб знайти потрібну програму на сайті єОпора:

Натисніть кнопку «Зимова підтримка».

Оберіть категорію: «Хто ви?» → «Приватна особа», «Родина з дітьми», «Людина з вразливої категорії населення», «Держустанова/ОМС», «ОСББ/ЖБК/Управитель» або «Малий бізнес», «Великий бізнес».

У розділі «З чим допомогти?» оберіть потрібний вид підтримки.

Оберіть свій регіон за допомогою фільтра.

Які програми діють?

Для населення:

Зимова підтримка для прифронтових регіонів — одноразова грошова допомога у розмірі 19 400 грн вразливим домогосподарствам на прифронтових територіях.

Облік споживання газу. Заміна газових лічильників газу на прилади нового покоління.

Енергопідтримка домівок — пільговий кредит на придбання та встановлення енергообладнання для приватних будинків. До 600 тис. грн під 0–7%.

Субсидія на ЖКП та тверде паливо — державна допомога домогосподарствам на оплату житлово-комунальних послуг і твердого палива залежно від доходу сім’ї.

Пільги на ЖКП — компенсація витрат на ЖКП, тверде паливо та скраплений газ для визначених пільгових категорій, зокрема військовослужбовців, УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих.

СвітлоДІМ — грантова підтримка ОСББ, житлових/обслуговуючих кооперативів та управителів багатоквартирних будинків на придбання обладнання для енергонезалежності будинку. 100–300 тис. грн на будинок; загальний бюджет — 800 млн грн; співфінансування отримувача — не більше 10%. Діє для Києва, Київської області, Харкова та Харківської області; планується розширення на Суми та Дніпро.

Поради з підключення енергонезалежного інтернету / xPON. Мапа, деталі підключення домашнього інтернету через оптоволоконні мережі.

Для бізнесу / підприємців:

Кредит під 0% на енергообладнання — пільгові кредити для ФОП та малого і мікробізнесу на генераційне обладнання. До 10 млн грн на строк до 3 років.

Кредити 5–7–9% на когенерацію — пільгове кредитування бізнесу на придбання та встановлення когенераційних установок. До 250 млн грн на строк до 10 років.

Інформаційна кампанія реалізується у партнерстві з ЮНІСЕФ та за підтримки проєкту dovidka.info Центру стратегічних комунікацій SPRAVDI.