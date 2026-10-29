Ворог завдав удару реактивним БПЛА по залізничному вокзалу в Дніпрі. Удар прийшовся на одну з платформ, де в цей час перебував поїзд № 866 Дніпро — Запоріжжя, повідомили в Укрзалізниці.

Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі перебували люди. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

А мер Дніпра Дорис Філатов написав:

-В Дніпрі трагедія.

Дрон по цивільному електропотягу.

Багато людей загинуло. Купа поранених.

Колеги, благаю, закінчуйте писати дебільну маячню про «ураження обʼєктів інфраструктури» та «деталі зʼясовуємо». Це – геноцидальна війна. Майте мужність називати речі своїми іменами, а не писати по дебільним «методичкам». Жах:((

Дніпровські канали публікують фото, і це дійсно жах.