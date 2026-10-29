160 учасників та учасниць зібрав етап Дитячої ліги В. Миронюка з фехтування на рапірах «Перші кроки», який проходив 24–25 жовтня у Львові. На доріжках спорткомплексу Львівського державного університету фізичної культури імені І. Боберського за нагороди у трьох вікових категоріях (U15, U13, U11) боролися представники Києва, Київської, Львівської, Чернівецької, Миколаївської та Черкаської областей.

Як повідомили в Національній федерації фехтування України, очолила медальний залік Миколаївська область, чиї спортсмени та спортсменки вибороли вісім нагород.

«Золото»:

Рапіра, дівчата, 2014-2015 р.н. – ⁠Лєола Хотунцова (МСДЮСШОР-«Динамо»);

Рапіра, дівчата, 2016 р.н. та молодші – Віра Новаленко (МСДЮСШОР);

«Срібло»:

Рапіра, юнаки, 2012 р.н. та молодші – ⁠Єгор Карась (МСДЮСШОР);

Рапіра, дівчата, 2016 р.н. та молодші – Марія Калачова (МСДЮСШОР);

«Бронза»:

⁠Рапіра, дівчата, 2012 р.н. та молодші – Дар’я Монастирська (МСДЮСШОР-«Динамо») та ⁠Аліє Абсутова (МСДЮСШОР);

Рапіра, юнаки, 2014-2015 р.н – Андрій Гординець (МСДЮСШОР);

Рапіра, дівчата, 2016 р.н. та молодші – Фаіна Коток (МСДЮСШОР).

Як повідомляло Інше ТВ, Юні миколаївські рапіристи здобули 5 нагород Дитячої ліги пам’яті В. Миронюка