Екоінспекція провела обстеження позеленілої води з лиману на Намиві у Миколаєві.

26 жовтня фахівці інспекції обстежили ділянку Бузького лиману в районі човнової станції «Чайка» в Миколаєві. Підставою стала інформація про незвичний яскраво-зелений колір води та запах каналізації на Намиві.

Під час обстеження фахівці виявили, що поверхня води вкрита суцільним шаром зелених водоростей. Акваторія значною мірою заросла очеретом, помітного руху води не спостерігалося. Вода біля берега, де проводився відбір проб, мала зеленуватий колір, а глибина становила близько 60 см.

Інспекція відібрала проби води для лабораторних досліджень. За їх результатами встановлено перевищення допустимої концентрації амонійного азоту майже у 8 разів.

Під час обстеження труб, через які могли б скидатися стічні води, на цій ділянці не виявили.

Зелений колір води може бути пов’язаний із накопиченням і розкладанням водоростей за умов слабкого водообміну. Білий колір водного дзеркала, про який повідомляли напередодні, міг бути спричинений виходом сірководню з донних відкладень.

Нагадаємо, не вперше і не вдруге на Намиві фіксують забруднення води то стічними водами, то ще якоюсь гидотою.