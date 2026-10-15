У Миколаєві зафіксували потрапляння каналізаційних стоків до Бузького лиману – лабораторні аналізи виявили перевищення забруднюючих речовин.

Держекоінспекція Південно-Західного округу обстежила ділянку Бузького лиману в Заводському районі Миколаєва, поблизу АГК «Зольний» та житлового комплексу «Апельсин», після повідомлення про витік неочищених стічних вод, оприлюдненого на ресурсі Contact Center Миколаївської міської ради.

Під час обстеження, проведеного за участю представників КП «ЕЛУ АВТОДОРІГ», у лотках зливової каналізації виявили воду зі специфічним запахом каналізаційних стоків. Було встановлено, що вона самопливом потрапляє до лиману.

За наявною інформацією, причиною ситуації стала несправність перекачувального насоса в районі ринку «Штрассе». Через вихід з ладу обладнання каналізаційні стоки МКП «Миколаївводоканал» надходять до колектора № 13 КП «ЕЛУ АВТОДОРІГ».

Щоб оцінити вплив на водний об’єкт, фахівці Інспекції відібрали проби води. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимих концентрацій за шістьма показниками: амонійним азотом, нітритами, нітратами, фосфатами, сульфатами та загальним залізом.

Наразі інспекція вживає заходів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.