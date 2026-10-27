Випуск новин регіонального суспільного мовника Сербії «Радіо і телебачення Воєводини» (RTV) 26 жовтня розпочався з вибачень перед глядачами за багаторічне однобічне та провладне висвітлення подій.

Про це повідомив RTV та Суспільне.

Ця заява пролунала після перемоги на парламентських виборах країни блоку «Студентський список» та поразки партії експрезидента Александара Вучича, який достроково залишив президентську посаду через протести після обвалу навісу на залізничному вокзалі у Нові-Саді наприкінці 2024-го, внаслідок чого загинули 16 людей.

Так, в ефірі ведучий визнав, що телеканал замовчував «важливу інформацію та не дотримувався журналістських стандартів».

«Суспільний мовник багато років не виконував своїх функцій. Він замовчував, заплющував очі, подавав однобічну інформацію, висвітлював події некритично, не ставив правильних запитань або взагалі не ставив запитань. І за це ми маємо вибачитися перед глядачами», — сказав він.

Ведучий запевнив, що частина працівників RTV боролася за те, щоб журналісти й редактори телеканалу могли працювати вільно та відповідно до етичних принципів.

Він додав, що на вимогу частини працівників і гендиректора Горана Караджича виконувач обов’язків керівника першої програми «Воєводинського суспільного телебачення» Ненад Чачич подав у відставку.

Замість нього призначили Блажо Поповича, а вакантну посаду програмного директора обійняв Предраг Новкович. Зміна головного редактора була однією з вимог профспілки «Незалежність», висунутих ще рік тому через втрату RTV професійної доброчесності та провладну журналістику.

25 жовтня Вучич, який балотувався у прем’єр-міністри країни, визнав поразку очолюваної ним «Сербської прогресивної партії» (СПП) на дострокових парламентських виборах. За даними виборчої комісії країни, перемогу здобув «Студентський список», отримавши майже 53% голосів виборців.