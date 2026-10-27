Поліцейські затримали безпосереднього виконавця біля дверей квартири потерпілої за мить до нападу. Ще двох чоловіків, причетних до організації злочину, затримали в Києві. За даними слідства, група діяла на замовлення та могла бути причетна до підготовки інших тяжких злочинів.

22 жовтня 2026 року у Вишгороді Київської області правоохоронці затримали 21-річного жителя Вишгородського району. Чоловік прийшов до квартири 52-річної жінки із заздалегідь підготовленою сульфатною кислотою, яку планував вилити на неї. За виконання замовлення йому обіцяли 10 тис доларів США.

Того ж дня в Києві затримали ще двох фігурантів – 37-річного та 54-річного жителів столиці, яких слідство вважає причетними до організації та підготовки нападу.

Злочин готували заздалегідь. За даними слідства, учасники групи збирали інформацію про потерпілу, вивчали її спосіб життя, маршрути пересування та розпорядок дня, а також стежили за нею. Для нападу підготували хімічну речовину, випробовували її властивості та сховали у спеціально облаштованому схроні.

Правоохоронці встановили, що група могла виконувати замовлення третіх осіб за грошову винагороду. Її учасники розподіляли ролі, залучали додаткових виконавців і готувалися до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучили ємність із сульфатною кислотою, автомат АКС-74У, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи, автомобіль та 156 тисяч доларів.

Встановлено, що діяльність групи не обмежувалася підготовкою нападу на одну потерпілу, так наявна інформація про причетність її учасників до організації насильницьких злочинів і умисного пошкодження майна, зокрема шляхом підпалів. Також перевіряються відомості щодо підготовки інших особливо тяжких злочинів на замовлення.

Трьом затриманим слідчі Головного слідчого управління Нацполіції повідомили про підозру в замаху на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Дії двох фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, третього – за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121 КК України.

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.