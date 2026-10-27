У Миколаївському районі жителі однієї із громад повідомили до поліції, що у полі лежить боєприпас. До прибуття вибухотехніків поліцейські відділення поліції № 8 Миколаївського райуправління обмежили небезпечну ділянку.

Оглянувши знахідку, фахівці управління вибухотехнічної служби обласного главку поліції встановили, що виявлене є ударним дроном-камікадзе, у якого під час падіння не відбулась детонація бойової частини. Оскільки ворожий БпЛА відноситься до першого класу небезпеки та містить в собі до 50 кг вибухової речовини, вибухотехніки поліції, дотримуючись усіх заходів безпеки, знищили ворожу зброю методом контрольованого підриву на місці падіння.

Поліція Миколаївщини дякує громадянам за пильність та нагадує, що у разі виявлення уламків ракет, безпілотників чи інших вибухонебезпечних предметів, ні в якому разі не слід до них наближатися та торкатися. Негайно повідомте про знахідку на спецлінію 102 або 101.