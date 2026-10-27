Батьки першокласників можуть подати заяву на державну допомогу “Пакунок школяра” у розмірі 5 000 грн. до 1 листопада. Станом на зараз уже подали понад 202 тисячі заяв, майже 194 тисячі з них погодили.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Мінсоцполітики.

Хто може отримати допомогу

Виплату передбачили для сімей, чиї діти цьогоріч пішли до першого класу. За даними Міністерства освіти і науки, цього року першокласниками стали понад 241 тисяча дітей.

Подати заяву можна двома способами:

онлайн – через застосунок “Дія”;

офлайн – у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

На що можна витратити 5 000 грн

Кошти “Пакунку школяра” призначені для купівлі необхідних для навчання речей. За них можна придбати канцелярію, книжки, дитячий одяг і взуття.

Водночас це цільова допомога: розрахуватися нею можна лише в торгових точках, платіжні термінали яких мають один із 30 дозволених MCC-кодів.

Перелік кодів можна знайти в розділі “Питання і відповіді щодо допомоги сім’ям з дітьми” на сайті Мінсоцполітики.