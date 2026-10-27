В Італії зафіксували масштабну хакерську атаку на інформаційні системи Палати депутатів, яка торкнулася електронних поштових скриньок низки парламентарів, зокрема Джорджі Мелоні. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.

Масштабна атака охопила всю систему, однак фахівці Палати депутатів продовжують контролювати ситуацію.

Зокрема, щодо поштової скриньки прем’єр-міністерки джерела в Палаццо Кіджі уточнюють, що вона не використовується головою Ради міністрів для урядового листування.

“Це питання не має надзвичайного характеру й такі випадки трапляються щодня”, — наголошують джерела в Монтечиторіо.

Ті самі джерела уточнюють, що “було вжито всіх заходів захисту, зокрема у співпраці з Національним агентством кібербезпеки (Acn), з яким діє спеціальний протокол. Ці заходи можуть передбачати й тимчасове вимкнення деяких функцій інформаційних систем відповідно до встановленої практики.