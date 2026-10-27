Команда вчених з Токійського університету та інших японських установ створила пластик, що містить ферменти, які сприяють його розкладенню в морському середовищі, пише Кореспондент.

Науковці зазначили, що цей матеріал був розроблений для боротьби з проблемою пластикових відходів, які повільно розкладаються у воді та накопичуються на дні океану.

Вони наголосили, що новий матеріал є формою біорозкладного пластику, що містить спеціально підготовлені ферменти, які активізують процес розкладання.

Вчені повідомляють, що пластик починає розкладатися в момент, коли його поверхня контактує з водою.

Під час експерименту їм вдалося зафіксувати повне розкладання пластику після п’яти місяців на дні моря на глибині понад 750 метрів поблизу узбережжя префектури Кагава, неподалік від Токіо.

Дослідники також встановили, що новий пластик розкладається у 30 разів швидше, ніж у подібних умовах біорозкладний пластик, що не має таких ферментів.

Науковці стверджують, що завдяки комбінації ферментів, новий матеріал може швидко розкладатися незалежно від присутності конкретних видів мікроорганізмів на дні океану.

Дослідники висловили надію, що ці результати знайдуть практичне застосування та сприятим вирішенню проблеми пластикових відходів.