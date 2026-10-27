Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що режим тиші в Олешках діє, домовленості виконуються в повному обсязі.

-Станом на 17.30, 27 жовтня Україна та Росія дотримуються домовленостей про режим тиші на визначених територіях, пов’язаних із проведенням гуманітарної місії. Він триває від сьогодні з 3.00 за київським часом, та 4.00 за московським часом.

Режим тиші триватиме до 1 листопада 22.59 год. Жодного порушення режиму припинення вогню не зафіксовано з обох сторін.

Гуманітарну місію ми проводимо спільно з Уповноваженою з прав людини в Російській Федерації Яною Лантратовою за посередництва та координації Першої леді США Меланії Трамп.

Сподіваюся, що надалі триватиме все згідно з узгодженим планом і нам вдасться допомогти цивільним громадянам, які так очікують допомоги в Олешках, – додав він.