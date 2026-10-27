Українська компанія HIMERA спільно з данською GomSpace вивели на орбіту OBRIA NANO — перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі зв’язку.

Про це повідомили у компанії HIMERA.

Українська HIMERA та данська GomSpace вивели на орбіту OBRIA NANO, перший тестовий супутник майбутньої незалежної української мережі зв’язку, і вже розпочали його експлуатацію.

Супутник був запущений у межах місії SpaceX Transporter-18 1 жовтня 2026 року.

Мета ініціативи — створити власну супутникову мережу, диверсифікувати канали зв’язку України та зменшити стратегічну залежність від зовнішньої інфраструктури.

Наступний важливий етап — локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні. Це дозволить розвивати власні технології у сфері супутникових комунікацій і поступово нарощувати українські виробничі спроможності.

Супутник OBRIA NANO

OBRIA NANO перебуватиме під контролем українського оператора та працюватиме в інтересах стратегічної безпеки України.

«Це можливість закласти основу незалежної мережі зв’язку України. Ми починаємо з перевірки технологій на орбіті, а наша довгострокова мета — розвинути спроможності, які посилять стратегічну безпеку держави та зменшать залежність від зовнішніх постачальників послуг зв’язку», — прокоментував запуск супутника співзасновник і генеральний директор HIMERA Міша Рудомінський, передає Мілітарний.

У перспективі ініціатива передбачає розгортання угруповання супутників, яке забезпечуватиме зв’язок на всій території України та доповнюватиме спроможності європейських супутникових мереж.

Це створить передумови для формування незалежної української системи супутникового зв’язку, яка працюватиме в інтересах стратегічної безпеки держави.

«Ми раді співпраці з компанією HIMERA та можливості прискорити реалізацію цієї важливої ініціативи. Наша спільна мета — зміцнити незалежний комунікаційний потенціал України та сприяти її довгостроковій безпеці й економічному розвитку», — зазначив генеральний директор GomSpace Карстен Драхманн.

Наступним важливим етапом стане локалізація виробництва супутників і наземних терміналів в Україні.

GomSpace — міжнародний постачальник рішень у сфері малих супутників, продукцією та послугами якого користуються клієнти більш ніж у 60 країнах світу.

Раніше українська компанія Stetman та данська GomSpace погодилися створити спільне підприємство, яке випускатиме супутники в Україні.