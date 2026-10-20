Ухвалою господарського суду Миколаївської області відкрито провадження у справі за позовом прокурора про визнання недійсними додаткових угод про продовження строків виконання робіт із капітального ремонту тепло-розподільчого пункту у м. Південноукраїнську та стягнення з підрядника штрафних санкцій.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Так, Вознесенською окружною прокуратурою встановлено, що за умовами договору між Управлінням будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради та суб’єктом господарювання підрядник у 2022 році мав виконати ремонтні роботи на суму понад 13 млн грн упродовж близько 3 тижнів.



Водночас у визначений договором строк зобов’язання виконано не було. Натомість підрядною організацією, без належних доказів неможливості своєчасного виконання зазначених робіт, ініційовано внесення змін до договору шляхом укладення ряд додаткових угод про продовження їх строків на понад рік.



У зв’язку з порушенням визначених умовами договору строків виконання зобов’язань замовником нараховано підряднику штрафні санкції на суму понад майже 4 млн грн, однак із відповідним позовом до суду уповноважений орган не звернувся.



Ураховуючи виключність випадку незабезпечення належного захисту інтересів держави, до суду звернувся прокурор. Провадження у справі триває.

Як повідомляло Інше ТВ, За несвоєчасне облаштування укриттів у закладах освіти Миколаєва суд оштрафував підрядника на 130 тис.грн.