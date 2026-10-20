Збитки від погромів під час заворушень у Франції можуть сягнути 1,2 млрд євро. Водночас великі страхові компанії країни, ймовірно, зможуть впоратися з фінансовими наслідками, не зазнавши втрат капіталу. Відповідну оцінку наводить рейтингове агентство Morningstar DBRS, передає Кореспондент.

Нова хвиля заворушень відбувається на тлі масових протестів через вартість життя, державні витрати та урядові реформи. Втім, мирні протести майже одразу переросли у погроми.

Нинішні демонстрації розпочалися у вересні 2026 року. Спершу школярі протестували проти нестачі вчителів, переповнені класи і погіршення стану шкільної інфраструктури. Згодом невдоволення поширилося на зростання цін на пальне, подорожчання життя та якість державних послуг.

17 жовтня сотні тисяч осіб долучилися до переважно демонстрацій. Водночас окремі групи вдавалися до масових пограбувань, підпалів і вандалізму, зокрема атакували громадські будівлі в Парижі, Марселі та Ліможі.

Правоохоронці повідомили приблизно про 2400 затримань. Щонайменше 3000 підприємств зазнали пошкоджень або пограбувань.

Втім, за словами Маркоса Альвареса, керівника страхового напряму Morningstar DBRS, за відсутності нових спалахів насильства збитки стануть для великих страховиків подією, що вплине на фінансові результати, але не загрожуватиме їхньому капіталу.

Альварес наголосив, що заворушення дедалі більше нагадують природні катастрофи з погляду страхування. Основний ризик полягає в тому, що пов’язані між собою страхові вимоги можуть одночасно виникати в багатьох містах.

Збитки від застрахованих подій під час заворушень у Франції у 2023 році становили близько €730 млн. На думку агентства, цей досвід підтверджує необхідність окремо враховувати ризики протестів, заворушень і погроміву страхових тарифах, лімітах покриття та договорах перестрахування.