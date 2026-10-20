Сьогодні ввечері Президент України Володимир Зеленський, прем’єр Норвегії Стьоре та президент Фінляндії Стубб вийшли із заявами після зустрічі спецпредставником президента США Трампа Стівом Віткоффом в Осло.

Головне з того, що сказали:

Щодо Віткоффа. Завтра він летить до Петербургу, де зустрінеться з Путіним. За словами прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре, спецпредставник президента США намагатиметься “прокласти шлях” до зустрічі лідерів.

Як сказав президент Фінляндії Александр Стубб, на зустрічі з Віткоффом були знайдені ідеї щодо миру, їх передадуть РФ. “Мир вимагає терпіння. Але війна не чекає. Але сьогодні був крок в правильному напрямку”, – сказав президент Фінляндії.

Щодо мирних пропозицій. “Ми обговорювали різні пропозиції: НАТО, стаття 5, гарантії на зразок статті 5 – є різні гарантії безпеки, які є на папері, в документі, і які Стів передасть росіянам, і почуємо про їхню відповідь через день”, – зазначив Президент України Володимир Зеленський.

Також очільник української держави зазначив, що сподівається провести ще одну розмову з Рубіо протягом 48 годин.

За його словами, його сьогоднішня розмова з держсекретарем – це потрібний канал для обговорення “чуттєвих питань”, таких, як Starlink та ракети для ППО.

Додамо, що на цьому брифінгу Володимир Зеленський підтвердив, що США почали надавати Україні розвіддані. «Розвідувальна інформація про ракетні удари тепер працює», – сказав Зеленський. За його словами, це допомагає реагувати на будь-які російські атаки проти України.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп, який вважає, що РФ діє адекватно”, вимагає, щоб Зеленський здав Донбас і так довів, що хоче миру