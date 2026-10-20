У вівторок державні засоби масової інформації Північної Кореї опублікували фотографії лідера країни Кім Чен Ина. Це сталося після того, як у соціальних мережах поширилися чутки про його смерть внаслідок крововиливу в мозок.

Про це пише агентство «Анадолу», передає Інше ТВ.

Як повідомляє державне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), у понеділок Кім відвідав виставку товарів народного споживання, де були представлені одяг і взуття.

До повідомлення додавалися фотографії, на яких видно, як Кім оглядає експозицію разом зі своєю донькою Чжу Е, а також партійними та урядовими чиновниками.

Державні ЗМІ Північної Кореї регулярно публікують фотографії Кім Чен Ина та звітують про його діяльність.

Чутки про смерть Кіма з’являлися й раніше, оскільки обмежений доступ до інформації в Північній Кореї ускладнює незалежну перевірку відомостей про керівництво країни.

Вважається, що північнокорейському лідеру 42 роки і він має проблеми зі здоров’ям, хоча офіційного підтвердження стану його здоров’я ніколи не було.

Як повідомляло Інше ТВ, Подейкують, що Кім Чен Ин після інсульту або в комі, або помер