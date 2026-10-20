19 жовтня та в ніч проти 20-го на території Миколаївщини підрозділи ДСНС ліквідували п’ять пожеж.

Дві з них виникли у м. Миколаєві внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, за різними адресами вдень і вночі горіли житловий будинок на площі 30 кв. м та три легкові автомобілі поруч із багатоповерхівками. В одному з випадків поранено 77-річну жінку. Медики надали їй допомогу на місці.

Щодо інших пожеж — дві з них виникли в житловому секторі:

– у м. Миколаєві зайнялася електрощитова між 1 та 2 поверхами в п’ятиповерховому житловому будинку. Вогнеборці загасили займання на незначній площі;

– у с. Прибужжя Вознесенського району горів димар житлового будинку. Надзвичайники загасили пожежу та вберегли помешкання від повного знищення.

Ще один епізод — горіння панелі приладів легкового автомобіля на автодорозі Н-24 «Благовіщенське-Миколаїв».

Підрозділами ДСНС забезпечено реагування на всі повідомлення. Загалом залучалися 29 рятувальників та 7 спецавтомобілів.

Як повідомляло Інше ТВ, Внаслідок ворожої атаки на Миколаїв поранена жінка