Мешканці Миколаївської області можуть безоплатно навчитися на тракториста-машиніста/трактористку-машиністку або оператора/операторку інших видів спецтехніки та познайомитися з підприємствами, яким потрібні працівники.

За підтримки Програми «Партнерство за сильну Україну» (PFRU) благодійний фонд «СпівДія» реалізує проєкт «Коріння стійкості», у межах якого набирає 240 учасників й учасниць з чотирьох регіонів – Дніпропетровщини, Запоріжжя, Миколаївщини та Херсонщини.

Дві програми на вибір

Тракторист/трактористка з нуля. Навчання триває сім місяців, попередній досвід в аграрній сфері не потрібен.

Оператор/операторка інших видів спецтехніки для тих, хто має категорію А1. Це програма підвищення кваліфікації тривалістю два з половиною місяці.

Хто може долучитися

Навчання відкрите для всіх мешканців прифронтових громад чотирьох областей, які хочуть здобути нову професію або розвинути наявні навички: жінок і чоловіків, молоді, внутрішньо переміщених людей, ветеранів і ветеранок.

Як зареєструватися

Реєстрація: https://airtable.com/appzopjKeDFr08Vyz/pagHRWDkxfinnPc7M/form

Дедлайн подання заявок: навчання на трактористів/трактористок до 31 жовтня 2026 року; на операторів/операторок спецтехніки – до 30 листопада 2026-го.

Координаторка набору на навчання Тамара: 0631518126

Що входить у навчання

Крім теорії (вона відбуватиметься в режимі онлайн), учасники й учасниці працюватимуть на техніці роботодавців, тобто відпрацьовуватимуть навички в реальних робочих умовах, а не лише в аудиторії.

Під час кар’єрних заходів можна буде поспілкуватися з представниками аграрних підприємств, дізнатися про відкриті вакансії та зрозуміти, чого роботодавці очікують від працівників.

Окремо передбачена підготовка до працевлаштування: кар’єрні консультації, допомога зі складанням резюме та підготовкою до співбесіди. Також у програмі є заняття з командної роботи, стійкості до стресу, фінансової грамотності та планування бюджету.