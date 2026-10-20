Іммігранти з України та Судану, які користуються програмою “Статус тимчасового захисту” (TPS), зможуть і надалі жити й працювати в США, не побоюючись депортації – попри те, що термін дії їхнього захисту мав незабаром закінчитися.

Про це телеканалу CBS News повідомило Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS), пише ЛБ.

Офіційно термін дії статусу TPS для десятків тисяч українців і сотень іммігрантів із Судану мав завершитися у понеділок.

Однак у недільних заявах Міністерство внутрішньої безпеки зазначило, що остаточні рішення щодо долі цих гуманітарних імміграційних програм будуть “ухвалені у відповідний час”. У відомстві додали: до оголошення цих рішень громадяни України та Судану, які беруть участь у програмі TPS, “зберігатимуть захист”.

Рішення відомства – хоча воно й не є остаточним – різко контрастує із загальною позицією адміністрації президента Дональда Трампа щодо програм TPS.

Представники адміністрації Трампа неодноразово критикували TPS, називаючи цю програму фактичною амністією, якою зловживала адміністрація Джо Байдена. На їхню думку, вона заохочує нелегальну імміграцію, а термін її дії продовжували занадто часто – попри те, що за своєю суттю вона має бути тимчасовою.

Протягом останніх півтора року адміністрація Трампа, в рамках жорстких заходів проти імміграції, скасувала статус TPS для понад 1 мільйона іммігрантів із більше ніж 10 країн, зокрема Афганістану, Гаїті та Венесуели.

Програми для громадян України та Судану – одні з небагатьох, що продовжують діяти майже через два роки після початку другого терміну президента Трампа. До них також належить захист для десятків тисяч іммігрантів із Сальвадору: термін дії їхньої програми TPS мав закінчитися минулого місяця, але Міністерство внутрішньої безпеки вирішило зберегти цей захист до моменту оголошення остаточного рішення.