Про це президент Зеленський коротко повідомив після розмови.

-Говорив з Марко Рубіо, і це було предметно – по тих питаннях, які мають значення. Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію.

Перше – це перехоплювачі проти балістики, які потрібні для захисту життя.

Друге – раннє попередження про російські атаки балістикою, що є життєво важливим.

Третє – ситуація навколо Старлінку/Старшилду, яку треба відновити. Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей.

Домовились, що невдовзі сконтактуємо знову для апдейту. Дякую, Марко, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!