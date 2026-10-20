Служба безпеки спільно з Національною поліцією запобігла серії терактів у Києві, які мали відбутися на замовлення російських спецслужб. За результатами дій на випередження затримано двох рецидивістів, які, виконуючи завдання ворога, планували знищити будівлі ТЦК у центрі столиці.

Як повідомили у поліції, організатором підготовки теракту був кримінальний авторитет, якого так званий «злодій у законі» призначив «смотрящим». Він підшукував виконавців та координував їхні дії. До реалізації злочинного задуму чоловік залучив двох спільників, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці встановили, що фігуранти розглядали кілька способів здійснення теракту, зокрема підпал будівлі ТЦК та СП або обстріл із ручного гранатомета. За напад на обласний ТЦК організатор пропонував від 15 000 до 20 000 доларів, а за напад на міський – 50 000 доларів.

Правоохоронці завчасно викрили злочинні наміри і затримали обох фігурантів, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційних «цілей».

За матеріалами справи, завдання ворога виконували двоє рецидивістів. Зокрема, йдеться про мешканця Чернігівщини, який раніше був засуджений за вбивство, а також його спільника з Сумської області, з яким вони раніше відбували покарання в одній колонії.

Готуючись до злочину, фігуранти мали задіяти третього спільника.

Задокументовано, як двоє зловмисників на власному авто об’їжджали місто та фіксували на телефонну камеру локації режимних об’єктів, наявність там охорони і камер відеоспостереження. Крім того, вони вивчали шляхи відходу від кожного із потенційних об’єктів.

Під час затримання в автомобілі одного з учасників злочинної групи виявлено бойову гранату, підготовлену до вчинення теракту.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили двом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранти перебувають під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Третьому спільнику, який переховується за кордоном, заочно повідомлено про підозру.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.