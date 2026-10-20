За попередніми даними, внаслідок атаки ворожого безпілотника зафіксовано влучання поблизу автодороги Київ — Одеса у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів.

На місці виникла пожежа автомобілів.

Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

На місці працюють прокурори, слідчі СБУ та інші оперативні служби. Рух транспорту на цій ділянці обмежений.

За процесуального керівництва прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Чабани – це приблизно за 5 км на південь від станції метро «Теремки» в Києві уздовж Одеської траси (М05).