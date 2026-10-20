19 жовтня, продовжуючи серію «Видатні особистості України», Нацбанк увів в обіг пам’ятну монету до 100-річчя від дня народження Богдана Гаврилишина – видатного українського економіста, мислителя, громадського діяча та мецената, який здобув світове визнання.

Про це повідомляється на телеграм-каналі НБУ, передає Інше ТВ.



«Це людина, яка поєднала український досвід зі світовою економічною думкою.



Народившись на Тернопільщині, він пройшов шлях від вимушеної еміграції до визнаного міжнародного експерта з управління та економічного розвитку, але завжди зберігав зв’язок із Батьківщиною. Жив і працював у Канаді та Швейцарії, очолював Міжнародний інститут менеджменту в Женеві, був одним із засновників Європейського форуму менеджменту в Давосі, що згодом став Всесвітнім економічним форумом.



Після проголошення незалежності України активно долучився до розбудови Української держави, консультував українське керівництво з питань державного управління та економічних реформ, сприяв розвитку сучасної управлінської освіти й громадянського суспільства.



Вшановуючи Богдана Гаврилишина, ми згадуємо людину, яка довела: українське коріння не обмежує горизонтів, а знання, сміливість думки та відповідальність здатні змінювати світ», – зазначають у Нацбанку.

Монета «100 років від дня народження Богдана Гаврилишина» має номінал 2 гривні й виготовлена з нейзильберу.

На її реверсі зображено портрет Богдана Гаврилишина, напис із його іменем, а також його відомий вислів – БУЙНО МРІЙТЕ.

На аверсі – букет із калини, кленового листка та едельвейса – символів України, Канади та Швейцарії. Ця флористична метафора відображає життєвий шлях Богдана Гаврилишина, особистість якого сформували саме ці три країни, та символізує вагому присутність українських діячів у світовій науці і культурі.



▪️Художник – Юрко Гуцуляк.

▪️Скульптори: Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

▪️Тираж монети – до 50 000 штук у сувенірному пакованні.



Як повідомляло Інше ТВ, 1 жовтня Нацбанк сьогодні ввів в обіг пам’ятну монету “Під покровом” (ФОТО)