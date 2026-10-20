За актуальними даними, зараз Росія здатна виготовляти на потужностях зони “Алабуга” понад 3000 дронів-камікадзе “Шахед” з бензиновою силовою установкою, на додачу до понад 3500 реактивних БПЛА “Герань-4” та “Герань-5”.

За рахунок якої саме сторонньої допомоги РФ змогла вийти на такий показник, присвячене нове дослідження американської аналітичної установи CSIS, окремий розділ якого присвячений промисловим поставкам з Китаю для “Алабуги” в період 2024 року.

Defense Express акцентує – те, що в цьому дослідженні наводяться показники промислової допомоги від Китаю лише за 2024 рік, аж ніяк не означає, що така допомога від китайської сторони не надавалась у 2023, або ж 2025-2026 роках. Тут можемо лише просто оперувати цифрами, які наводяться у вказаному періоді.

Автори CSIS оперують зокрема тим, що у 2024 році Китай поставив до РФ понад 685 тисяч компонентів для двигунів до “Шахедів”, орієнтовна вартість поставок склала 0,9 мільйона доларів. Тоді ж було поставлено 7800 літій-іонних акумуляторів.

Перелік допомоги від Китаю для РФ у розгортанні виробництва “Шахедів” у зоні “Алабуга” протягом 2024 року, наводить CSIS

Виробнича лінія для виготовлення корпусів далекобійних БПЛА в “Алабузі” також була поставлена з Китаю. При цьому китайська влада надавала пряме сприяння тому, щоб російські підрядники активно налагоджували контакти з китайськими партнерами, для розгортання виробництва “Шахедів”.

Окремо цікаво, що для створення власних завадостійких антен для “Шахедів” російські інженери користувались напрацюваннями Пекінського інституту мікроелектронних технологій, не кажучи вже про поставки антен супутникової навігації від китайського виробника Harxon, які постачались під виглядом “товарів сільськогосподарського призначення”.

Перелік допомоги від Китаю для РФ у розгортанні виробництва “Шахедів” у зоні “Алабуга” протягом 2024 року, наводить CSIS

Наведені вище дані цілком вичерпно ілюструють системність допомоги росіянам від Китаю у розгортанні виробництва “Герань-2” на потужностях “Алабуги”; окремо нагадаємо, що дрони цього ж типу, але виробництва ИМЭЗ “Купол” носять позначення “Гарпия-1А”.

Раніше Defense Express також писало про те, що станом на лютий 2026 року експорт з Китаю допоміг РФ у 3 рази збільшити виробництво ракет 9М273 “Искандер”, і це ще не вся допомога.