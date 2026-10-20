Білорусь почала виробництво реактивних дронів‑камікадзе «Миротворець» і вже продала їх до Лівії.

Про це повідомляє Армія дронів.

Державний холдинг «Белспецвнештехника» розгорнув виробництво ударних реактивних БпЛА, які здатні летіти на 180 км зі швидкістю до 500 км/год. На супутникових знімках зафіксовано першу партію, що відправили до Лівії.

Характеристики:

• Тип: реактивний дрон‑камікадзе

• Дальність:до 180 км

• Швидкість:до 500 км/год

• Бойова частина: осколково‑фугасна, до 10 кг

• Навігація: інерціальна + супутникова

• Пуск: з наземної катапульти

• Призначення: удари по стаціонарних цілях, прорив ППО

• Статус: серійне виробництво, перший експорт — Лівія