Білорусь почала виробництво реактивних дронів‑камікадзе «Миротворець» і вже продала їх до Лівії.
Про це повідомляє Армія дронів.
Державний холдинг «Белспецвнештехника» розгорнув виробництво ударних реактивних БпЛА, які здатні летіти на 180 км зі швидкістю до 500 км/год. На супутникових знімках зафіксовано першу партію, що відправили до Лівії.
Характеристики:
• Тип: реактивний дрон‑камікадзе
• Дальність:до 180 км
• Швидкість:до 500 км/год
• Бойова частина: осколково‑фугасна, до 10 кг
• Навігація: інерціальна + супутникова
• Пуск: з наземної катапульти
• Призначення: удари по стаціонарних цілях, прорив ППО
• Статус: серійне виробництво, перший експорт — Лівія