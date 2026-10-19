Вчора, 18 жовтня, ввечері до рятувальників надійшло повідомлення, що за межами с. Підлісне Новоодеської громади водій мікроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Унаслідок аварії чоловік опинився затиснутим у понівеченому автомобілі.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, рятувальники за допомогою спецобладнання визволили постраждалого та передали медикам. Чоловіка 1997 року народження госпіталізували.

Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.

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