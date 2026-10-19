14–18 жовтня у смт Сергіївка Одеської області відбулися Всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Вітрила добра», присвячені пам’яті Олександра Сметанка.

Юні яхтсмени ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний Яхт-клуб» успішно виступили на змаганнях і поповнили скарбничку команди нагородами фінальних змагань цього сезону, повідомляється в фейсбук-групі Миколаївської ОСДЮСШОР.

Називаємо переможців та призерів:

Клас «Кадет»:

«золото» – Андрій Передрій та Валентина Костенко (тренер Шуст С.В.);

«бронза» – Юнна Калінчук та Варвара Вікторова (тренер Бойко М.М.).

Клас «Оптиміст»:

«золото» – Лада Гарнага та «золото» в молодшій групі U13 (тренери Журавльов Ю.В. та Мосензов М.Л.);

«срібло» – Стєфанія Калінчук та «срібло» в молодшій групі U13 (тренери Журавльов Ю.В. та Чеботарьов І.А.);

«бронза» – Сафронова Ілона (тренери Журавльов Ю.В. та Чеботарьов І.А.).

Клас «ILCA 4»:

«золото» – Іван Харін (тренери Журавльов Ю.В. та Чеботарьов І.А.).

Як повідомляло Інше ТВ, І поганялися, і кошти на ЗСУ зібрали – чемпіонат Миколаївщини з вітрильного спорту визначив переможців (ФОТО)