18 жовтня та в ніч проти 19-го на території Миколаївщини зареєстровано 7 пожеж. Чотири з них виникли в житловому секторі, на одній з них постраждала дитина 2024 р.н.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Подія сталась у с. Горохівське Горохівської громади Баштанського району — горіли речі домашнього вжитку в кімнаті приватного будинку. Мати винесла дитину, яка, за попередньою інформацією, перебувала в цій кімнаті, на подвір’я. Звідти малечу ушпиталили до лікарні з попереднім діагнозом — отруєння продуктами горіння. Пожежу загасили вогнеборці на площі 5 кв. м.

Інші пожежі виникли:

• у с. Кінецьпіль Первомайського району — горів житловий будинок на площі 60 кв. м;

• у м. Первомайськ — літня кухня на території приватного домоволодіння на площі 30 кв. м;

• у м. Баштанка — житловий будинок на площі 30 кв. м.

Також у м. Миколаєві горіло сміття на відкритій території, а в селищі Казанка Баштанського району — металевий кіоск, який наразі не експлуатується. Ще одна пожежа сталася в м. Миколаєві: горіли вхідні пластикові двері відділення банку.

Підрозділами ДСНС забезпечено реагування на всі повідомлення. Додатково залучалось відділення місцевої пожежної охорони с. Горохівка.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині гасили 8 пожеж, одна виникла через рибальську електроніку, яку заряджали на ліжку