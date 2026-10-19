Бійці спецпідрозділу безпілотних авіаційних комплексів Lasar’s Group Нацгвардії України знищили реактивну систему залпового вогню БМ-30 “Смерч”, яку росіяни використовували для обстрілів Херсонської та Миколаївської областей.

Про це повідомили у Нацгвардії та оприлюднили відео бойової роботи.

Операція складалася з кількох етапів. Спочатку розвідники проаналізували вогневу активність противника й визначили ймовірний район розміщення комплексу. Потім аеророзвідка Lasar’s Group виявила техніку в укритті приблизно за 60 км від лінії бойового зіткнення.

Після цього до роботи долучилися ударні екіпажі. Оператори бомберів завдали серії ударів, унаслідок яких обидві одиниці російської техніки були знищені.