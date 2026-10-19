Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва провела розмову з головою Національного банку України Андрієм Пишним та підтвердила непохитну підтримку України з боку фонду.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає Інше ТВ.

«У мене відбулася чудова розмова з головою Національного банку України Андрієм Пишним. Ми підтвердили непохитну підтримку України з боку МВФ, а також наголосили на важливості продовження реформ і міжнародної підтримки задля забезпечення стабільності та зростання», – зазначила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Як повідомляло Інше ТВ, МВФ допоможе знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості України в 2027 році, – Зеленський