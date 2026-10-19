У ніч на 19 жовтня (з 18:00 18 жовтня) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Смоленської, Брянської, Курської обл. рф, крилатими ракетами Іскандер-К із повітряного простору Курської обл. та 269 ударними БпЛА типу Shahed (із них – 59 реактивні), S-8000 “Бандероль”, Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.,Шаталове, Міллерово, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 247 цілей:

– 4 крилаті ракети Іскандер-К;

– 243 ворожих БпЛА типу Shahed (із них – 43 реактивні), S-8000 “Бандероль”, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 25 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!