Польща не повторюватиме помилок інших європейських країн і не платитиме за них.

Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск після саміту ЄС у Брюсселі. Він наголосив, що Варшава діятиме безкомпромісно в питаннях безпеки, інформує Українська служба «Польського Радіо».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна не повторюватиме помилок інших європейських держав у питаннях міграції та безпеки й не платитиме за їхні наслідки. Про це він написав у неділю, 18 жовтня, на платформі X після участі в саміті Європейського Союзу в Брюсселі.

«Ми рішуче захищаємо кордон від нелегальної міграції, маємо власну політику щодо надання притулку (не приймаємо відповідних заяв) і депортуємо тих, хто порушує польське законодавство», — наголосив глава уряду.

Він також підкреслив, що Польща діятиме безкомпромісно в питаннях безпеки. За словами Туска, саме таку позицію він доніс до європейських лідерів під час зустрічей у Брюсселі.

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