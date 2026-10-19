Європейська комісія цього року запропонувала зарезервувати частину радіочастот для європейських компаній.

Посол США в ЄС Ендрю Паздер попередив, що Вашингтон може запровадити жорсткі санкції проти європейських компаній, якщо Брюссель продовжить реалізацію планів щодо обмеження доступу американських конкурентів, зокрема SpaceX Ілона Маска, до окремих частин європейського ринку, пише Financial Times, передає zn.ua.

Зокрема, його попередження пролунало після того, як Європейська комісія цього року запропонувала зарезервувати частину радіочастот для європейських компаній. Цей діапазон дає змогу смартфонам напряму підключатися до супутників. У разі реалізації пропозиції китайські та американські компанії, зокрема SpaceX, яка керує мережею супутників Starlink, матимуть менше можливостей для використання цих частот.

Відповідаючи на запитання про можливі заходи у відповідь, Паздер заявив, що європейським компаніям варто бути готовими до такого розвитку подій. До того ж він зауважив, що це може мати для них руйнівні наслідки, зважаючи на розмір американського ринку.

FT наголошує, що запропоновані зміни в розподілі радіочастот у ЄС уже викликали різку критику з боку SpaceX. У компанії попередили, що через це якість зв’язку в Україні може погіршитися.

Крім того, запропоновані зміни є частиною ширшого плану Європи, спрямованого на посилення власних технологічних можливостей. Європейські політики хочуть зменшити залежність від американських технологій. Це пов’язано із занепокоєнням через непередбачувані рішення президента США Дональда Трампа, а також ризиками, які виникають через використання іноземних компаній для роботи важливої інфраструктури.

Європейська комісія представила закон про розвиток хмарних технологій і штучного інтелекту. Він передбачатиме вимоги до постачальників хмарних послуг, які працюють із конфіденційними даними, щоб забезпечити суверенітет цих даних. Також закон має допомогти європейським технологічним компаніям розширити свою діяльність і створити альтернативу американським конкурентам.

Паздер визнав право Європи захищати конфіденційну урядову інформацію, однак застеріг, що законодавство не варто використовувати для надання переваг місцевим компаніям перед американськими конкурентами.

«Якщо мета полягає в тому, щоб знизити конкурентоспроможність Сполучених Штатів, я вважаю, що це не є легітимною метою такого законодавства. Не можна підвищити конкурентоспроможність європейських компаній, знижуючи конкурентоспроможність американських. У нас є найкращі у своєму класі продукти в цій галузі. Це надійні продукти, яким довіряють. Нам не потрібна якась синхронізована посередність», — зауважив Паздер.

Посол також поставив під сумнів, чи справді Закон ЄС про цифрові ринки має посилити конкуренцію та обмежити вплив найбільших світових технологічних компаній, чи його головна мета полягає в поповненні бюджету Європи. Такі сумніви він пояснив багатомільярдними штрафами, які ЄС наклав на американські компанії.

Паздер також заявив, що прагнення Європи розвивати власну технологічну галузь можуть опинитися під загрозою через надмірні обмеження та можливий відтік інвестицій американських компаній. За його словами, технологічні компанії зі США дедалі більше невдоволені правилами ЄС і штрафами, які він накладає.

Крім того, на думку Паздера, замість спроб обмежити вплив американських компаній Брюссель і Вашингтон мають разом протистояти Китаю в змаганні за розвиток штучного інтелекту. Він також нагадав про позицію Дональда Трампа, який вважає, що найгіршим результатом для США стане поразка в цих перегонах із Китаєм.

Посол закликав Європу відмовитися від регуляторного підходу, за якого певні технології намагаються обмежити лише через конкуренцію з Китаєм. За його словами, це стосується як штучного інтелекту, так і квантових обчислень.

Він наголосив, що США мають усе необхідне для перемоги в технологічних перегонах, але співпраця з Європою замість протистояння з нею значно полегшила б це завдання. У Європейській комісії пояснили, що ця пропозиція має сприяти виходу на ринок нових компаній і збільшенню кількості постачальників з ЄС, водночас залишаючи можливість працювати на ньому й компаніям з інших країн.

Нагадаємо, єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час Міжнародного космічного саміту в Парижі, який видбувався 9–10 вересня, заявив, що ЄС розробляє захищену супутникову систему зв’язку IRIS², яку вважають європейським аналогом Starlink. Початок запуску перших супутників цієї системи запланували на 2029 рік. Кубілюс також закликав країни Євросоюзу об’єднати зусилля для створення «Європейського космічного щита» та не витрачати ресурси на окремі космічні проєкти кожної країни.