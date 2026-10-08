Суддів Новоодеського районного суду Миколаївської області Валерію Баранкевич та Сергія Сергієнка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляється на сайті ВРП, передає Інше ТВ.

Рішення про притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності та застосування до них дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 7 жовтня 2026 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 7 жовтня 2026 року, суддів Новоодеського районного суду Миколаївської області Баранкевич Валерію Олегівну та Сергієнка Сергія Анатолійовича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до суддів дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такі судді автоматично тимчасово відсторонюються від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про їх звільнення з посад Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Що саме слугувало причиною для такого рішення, не повідомляється.

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