Розслідування масованої атаки російських безпілотників на територію Польщі у вересні 2025 року зупинили через «неможливість встановити винних». Слідство з’ясувало, що в деяких безпілотниках були польські SIM-карти.

Про це пише RFM24 з посиланням на окружну прокуратуру Любліна.

У ніч проти 10 вересня 2025 року понад 30 російських БпЛА зайшли в повітряний простір Польщі. Військова прокуратура понад рік проводила розслідування, намагаючись встановити, хто особисто відповідальний за напад.

Розслідування зайшло в глухий кут

Військова прокуратура протягом кількох місяців вела розслідування, намагаючись встановити особу, відповідальну за напад. На жаль, як повідомив прокурор Марцін Козак, речник Окружної прокуратури в Любліні, розслідування було припинено, оскільки особу зловмисника встановити не вдалося. Більшість матеріалів справи, зокрема й обґрунтування ухваленого рішення, засекречено, повідомляє видання Rzeczpospolita.

«Розслідування припинено, оскільки не вдалося встановити особу, яка вчинила злочин — порушення повітряного простору Польщі та створення внаслідок цього загрози громадській безпеці», — зазначив прокурор Козак.

Дії військових відповідали процедурам

У межах розслідування також перевіряли дії польських військових у відповідь на атаку безпілотників. Прокуратура однозначно встановила, що військові діяли правильно та відповідно до встановлених процедур. Військовослужбовці мали дозвіл на застосування бойових засобів і збиття ворожих об’єктів. Розслідування щодо цього аспекту також було припинено, оскільки жодних порушень не виявлено.

Польські SIM-картки в російських безпілотниках

Однією з найбільш несподіваних знахідок слідчих стало виявлення польських SIM-карток у деяких зі збитих безпілотників. Слідчі не розголошують, чи були ці картки викрадені, чи придбані незаконним шляхом; ця частина справи залишається засекреченою.