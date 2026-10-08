Російський режисер і пропагандист, ведучий авторської програми “Бєсогон” Нікіта Міхалков заявив, що війну з Україною Росії «послав Бог», аби росіяни переглянули свої цінності. На думку Міхалкова, те, що відбувається, мало змусити суспільство «прокинутися» й усвідомити, що насправді має значення в житті, пише zn.ua.

«Я розумію, що ця фраза досить дивна, але Господь послав нам СВО, щоб ми прокинулися, щоб ми зрозуміли, чого варті справжні цінності та якими вони є», — сказав він пропагандистському RT.

Розмірковуючи про «справжні цінності», режисер окремо застеріг від надмірного прагнення до задоволень. За його словами, небезпечно, коли життя починають вимірювати «кількістю та якістю розваг».

Міхалков підкріпив свою тезу розповіддю про експеримент із білою мишею, якій, за його словами, дали можливість отримувати задоволення натисканням кнопки.

«Вчені провели експеримент: вони взяли білу мишу, під’єднали її до чогось і показали їй, що ось натискаєш на кнопку — й отримуєш задоволення. Вона натискала один раз, два, п’ять, потім затиснула кнопку — і померла. Ось це дуже, так би мовити, показовий образ — відчуття постійного свята, яке навіть у цей час не припинилося, воно триває», — заявив пропагандист, не уточнивши, які саме вчені та коли провели описаний ним експеримент.

Водночас він додав, що деякі люди «вже розуміють», що «веселитися завчасно не варто».

Сам Міхалков, утім, відмовлятися від задоволень не поспішає. Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, він є найбагатшим серед російських телепропагандистів: ведучий програми «Бєсогон» на телеканалі «Росія» отримує понад 270 млн рублів на рік.

Крім того, на рахунках Міхалкова в різних банках зберігається понад 2,5 млрд рублів, які щороку приносять йому ще близько 515 млн рублів у вигляді відсотків.

За останні роки Міхалков перетворився з відомого режисера на одного з найпомітніших пропагандистів режиму. У програмі «Бєсогон ТВ» він завзято поширює антизахідні наративи та конспірологічні теорії, а російське вторгнення в Україну називає «боротьбою із сатанізмом» і «звільненням Донбасу».

Він також ображав росіян, які виступають проти війни та залишили країну.

Режисер підтримує близькі стосунки з Владіміром Путіним. Він називає його «потужним лідером світової політики, який усвідомлює історичну відповідальність» перед Росією.