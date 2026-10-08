-Вже завершилась пошуково-рятувальна операція у Прилуках після російського ракетного удару по пʼятиповерхівці. На жаль, кількість загиблих зросла до 22 людей. Серед них п’ятеро дітей. Мої співчуття всім рідним і близьким. П’ятдесят чотири людини постраждали, семеро з них – діти. Понад 500 фахівців екстрених служб було залучено на місці. Дякую кожному й кожній. Відучора врятували 15 людей, зокрема й 5-річну дитину.

І після такого жорстокого обстрілу росіяни продовжили бити по наших регіонах. Вранці Росія вдарила авіабомбою по звичайній зупинці громадського транспорту в Краматорську. Станом на зараз відомо про 12 загиблих. Ввечері у Києві двоє людей загинули через удар по житловому будинку. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Ще четверо людей поранено, двоє з них – діти. На Одещині через російську атаку дроном пошкоджено притулок для тварин. Знову під ударами була енергетика. Загалом через російські обстріли є руйнування у 10 областях.

Вдячний партнерам, які не промовчали вчора про ці російські злочини. Але важливо, щоб підтримка на словах набувала конкретних форм у нових оборонних пакетах для українського захисту. Постачання антибалістики, амуніції до нашої бойової авіації, інвестиції в перехоплювачі – все це фактично працює на збереження життів щодня. Сьогодні та завтра будуть важливі переговори з партнерами. Розраховуємо, що вони дадуть конкретний результат для посилення нашого захисту.