7 жовтня у Центральній міській бібліотеці ім. М. Кропивницького завершив свою роботу виставковий проєкт «Мистецька абетка», що тривав з початку року. Проєкт був організований у співпраці з Культурно-мистецькою асоціацією «Арт-спокуса».

Заключною подією стало відкриття виставки художніх виробів «Фелтинг».

Як повідомила керівниця КМА «Арт-спокуса» Валентина Кривцова, до експозиції увійшло понад 20 робіт майстринь Олени Міщенко та Анни Сальник, які крізь призму сучасності відобразили красу традиційного виду декоративно-прикладного мистецтва – валяння з вовни.

До уваги глядачів мисткині представили різноманіття виробів від валяних іграшок до картин у техніці «вовняна акварель». Яскраві, теплі, колоритні роботи передали атмосферу осені та створили справжній святковий настрій.

Як повідомляло Інше ТВ, «Різьблення & Соломоплетіння» – у Миколаєві відкрилася нова виставка проєкту «Мистецька абетка» (ФОТО)