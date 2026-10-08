НПЗ «Газпром нафтохім Салават» — це один із найбільших у Росії нафтопереробних і нафтохімічних комплексів, розташований у місті Салават (Республіка Башкортостан).

Підприємство переробляє до 10 млн тонн вуглеводневої сировини на рік. Виробляє понад 150 найменувань, включаючи автомобільний бензин, дизельне пальне, мазут, бітум, поліетилен, стирол та аміак.

У ніч на 8 жовтня 2026 року в районі підприємства в Башкортостані пролунали вибухи та спалахнула масштабна пожежа після нової атаки безпілотників.

Завод неодноразово зазнавав ударів БПЛА раніше — зокрема, у вересні 2025 року, а також у липні та серпні 2026 року, що призводило до зупинок переробки нафти та пожеж.