Цього року військові витрати Росії сягнуть рекордного рівня після того, як Володимир Путін збільшив видатки, передбачені бюджетом, майже на 60 мільярдів доларів.

Очікується, що до кінця цього року витрати на оборону наблизяться до 17 трильйонів рублів (199 мільярдів доларів), що приблизно на 40% перевищує початковий план, оголошений урядом наприкінці 2025 року. Про це повідомили двоє осіб, наближених до уряду, які побажали залишитися неназваними, оскільки ця інформація не є публічною, пише Bloomberg.

Ця сума майже відповідає рівню, передбаченому на наступний рік згідно з новим бюджетом, який посадовці представили минулого тижня.

Це черговий сигнал того, що Путін готовий до подальшої ескалації війни з Україною. Москва вже посилила атаки з використанням ракет і швидших, складніших для перехоплення безпілотників, завдаючи ударів по енергетичних об’єктах, транспортній інфраструктурі, лікарнях та інших цивільних об’єктах. Путін також висловив занепокоєння з приводу, за його словами, «яструбиної» риторики європейських столиць, оскільки тамтешні уряди дедалі більше переймаються намірами Росії та ризиком конфронтації.

Поточна бюджетна динаміка різко відрізняється від ситуації річної давнини, коли Росія планувала стримувати зростання військових витрат, прагнучи скоротити дефіцит бюджету та відновити резерви, вичерпані під час війни.

Перед затвердженням бюджетного плану на 2026 рік Путін зустрівся з президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі (Аляска). За словами одного зі співрозмовників, після зустрічі в серпні 2025 року російський лідер сподівався, що протягом наступного року вдасться укласти мирну угоду з Україною, що зменшило б потребу в значному збільшенні військових витрат.

Однак, за словами співрозмовника, до січня Кремль дійшов висновку, що досягнення угоди з Україною є неможливим, а зусилля під проводом США не дали проривного результату. Після цього уряд почав прискорювати авансові платежі підприємствам оборонної промисловості та нарощувати інші воєнні витрати вже з початку року.

Це призвело до того, що прогнозований дефіцит бюджету на 2026 рік зріс до понад 7 трильйонів рублів порівняно з початково очікуваними 3,8 трильйона рублів. Додаткові витрати у 2026 році уряд фінансував за рахунок збільшення внутрішніх запозичень і продажу золота.

З літа цього року Росія активізувала бойові дії в Україні. Останніми тижнями її війська неодноразово завдавали ударів по цивільних об’єктах, зокрема в Києві, а також намагалися атакувати мости столиці за допомогою безпілотників.

Тим часом напади на судна поблизу чорноморських портів стали майже щоденним явищем, тоді як Україна також посилила власні удари.

Згідно з бюджетними планами, військові витрати на 2027 рік заплановано на рівні 17,1 трильйона рублів; у 2028 та 2029 роках вони лише дещо знизяться — до 16,6 трильйона та 16,3 трильйона рублів відповідно.

Утім, цілком імовірно, що фактичні витрати наступного року також перевищать заплановані показники, оскільки в Москві дедалі більше сумніваються, що адміністрація Трампа зможе укласти з Україною угоду на прийнятних для Росії умовах, зазначають співрозмовники.

Водночас минулого тижня яскраво проявилося загострення напруженості у відносинах між Європою та Росією: Путін звинуватив європейських посадовців у підготовці до потенційного конфлікту в найближчі роки, вказавши на військові навчання в Балтійському морі та заяви щодо Калінінградського ексклаву. Він заявив, що Росія не планує нападати на Європу, але попередив: будь-який прямий напад на російську територію змусить Москву розглянути можливість застосування всього наявного в її розпорядженні арсеналу озброєнь.

«Ми розуміємо, що нам довелося б мати справу із супротивником, який удвічі переважає нас за чисельністю населення та володіє значним економічним і військовим потенціалом, — сказав Путін. — У нас немає такої кількості сил і засобів, щоб протистояти цій загрозі. Але ніхто не має таких засобів ураження, які сьогодні є в Росії. І це — наші конкурентні переваги».