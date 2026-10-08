Українців уже готують до складної зими, але довгостроковий прогноз професора, головної наукової співробітниці Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Файзулівни Мартазінової змушує подивитися на майбутню погоду зовсім інакше. Її розрахунки показують сценарій, за якого зима може виявитися значно м’якшою, ніж багато хто очікує. Але найцікавіше почнеться не взимку.

Коли саме температура піде вниз, у який місяць можливе найпомітніше похолодання та чому весняні процеси можуть розпочатися ще до завершення зими, Мартазінова розповіла “Телеграфу“.

Ключові факти з інтерв’ю:

Сильних морозів і рясних снігопадів науковиця не прогнозує

Листопад і грудень, за її розрахунками, будуть теплішими за норму

Стійкий сніговий покрив у грудні навряд чи встигне сформуватися

Весна може початися в другій половині лютого

Чи варто очікувати аномально холодної зими, про яку зараз попереджають?

— Сильних холодів, яких зараз побоюються, я не очікую. Звісно, якщо не буде опалення, людям буде холодно, але це вже інше питання. Зазвичай я намагаюся не давати таких прогнозів, але зараз люди дуже занепокоєні. Це мій прогноз, складений за моєю моделлю.

Жовтень

— Жовтень мені подобається. Температура поступово знижуватиметься відповідно до кліматичного режиму. Вдень вона може становити близько +15…+17 градусів, а в окремі дні — близько +10. Істотних відхилень не очікується. Якщо похолодання й будуть, то короткочасні.

— А ночі будуть холодними?

— Уночі температура може опускатися до 0…+5 градусів. Ближче до кінця місяця вона може наближатися до нуля.

— Чи будуть дощі?

— Імовірність дощів невелика. Якщо вони й будуть, то незначні. Загалом жовтень обіцяє бути сприятливим. Можливо, ми побачимо бабине літо, хоча павутиння може й не бути.

Вазіра Мартазінова. Фото: Укрінформ

Листопад

— Листопад буде схожим на жовтень: температура поступово знижуватиметься, але загалом залишатиметься в межах середніх багаторічних значень і не буде нижчою за норму. Тому холодного листопада я не очікую, хоча окремі дні можуть бути студеними.

— На які температури чекати в листопаді?

— Удень температура буде близько +10 градусів. В окремі дні вночі вона може опускатися нижче нуля, приблизно до −5 градусів. Загалом листопад буде теплішим за норму, а погодні умови — досить комфортними для цієї пори року.

— Чи можливий перший сніг?

— Думаю, снігу не буде. Наприкінці місяця може випасти мокрий сніг, але, найімовірніше, він не затримається.

— А опадів буде багато?

— Дощі йтимуть в окремі дні, а потім припинятимуться. Опадів буде достатньо, але сильних опадів не очікується: вони не повинні сягати небезпечних показників. Переважно це будуть невеликі дощі з мокрим снігом.

Грудень

— Яким буде перший місяць зими?

— Грудень, за моїми розрахунками, буде теплим — загалом теплішим за норму. У другій половині місяця можливі похолодання, але вони будуть короткочасними. Уночі температура іноді може опускатися до −5…−7 градусів. Можливі мокрий сніг і дощ, але стійкого снігового покриву я не очікую. Наприкінці грудня сніг, імовірно, з’явиться, але його буде небагато: значної кількості опадів я не очікую. Через коливання температури він може розтанути або залишитися в невеликій кількості.

— Тобто температура переважно буде вищою за нуль?

— Так, здебільшого температура вдень буде додатною, іноді навіть уночі. Морозних днів очікується небагато. Це буде радше пізня осінь, передзим’я, ніж звична зима.

Січень

— Січень буде різноманітним. В окремі дні температура вдень може підійматися до позитивних значень близько +5 градусів. У деякі дні вона ненадовго опуститься нижче норми, і вдень можливі від’ємні значення, але таких днів буде небагато.

— Чи встигне сформуватися сніговий покрив?

— Так, однак стійкому високому сніговому покриву буде важко сформуватися.

— Чи можна очікувати сильних морозів — нижче −10 градусів уночі?

— Загалом, аномально холодної зими я не чекаю. Попередній сезон був дуже суворим: похолодання були тривалими, а з опаленням виникали проблеми. Цього року, за моїми розрахунками морозні дні з мінусовими денними температурами та нижче −10 градусів уночі можливі, але вони будуть короткочасними.

— Тобто похолодання будуть, але сильних морозів ви не очікуєте?

— Так, сильних морозів я не бачу.

— А сильні снігопади й замети?

— Мої розрахунки не показують сильних снігопадів, але замети можливі перед зниженням температури. Прогноз може відрізнятися від фактичної погоди, але, думаю, розбіжність не буде значною.

Лютий і весна

— Чи правильно я розумію, що весна може початися в другій половині лютого?

— Так, попередній прогноз: кінець зими можна очікувати приблизно з другої половини лютого.

— Чи можуть після цього повернутися зимові холоди?

— Найдовший сезон у нас – це весна, і іноді вона продовжується до червня.

Ель-Ніньйо та методика прогнозування

— Тобто повторення кількох тривалих періодів сильного холоду, як минулої зими, ви не очікуєте?

— Ні, такої аномалії я не бачу. На атмосферні процеси, зокрема, впливає Ель-Ніньйо — потепління поверхневих вод в екваторіальній частині Тихого океану. Температура води там підвищувалася майже на три-чотири градуси. Цей великий об’єм води накопичує тепло, яке потім передається атмосфері. Я вивчала роки, коли Ель-Ніньйо було вираженим, зокрема 2015-й.

— Як це може вплинути на погоду взимку?

— Меридіональні процеси будуть, але, за моїми оцінками, не такими сильними. Іноді з півдня приходять дуже теплі повітряні маси, а з півночі — холодні. Цього року ці процеси, імовірно, будуть помірними. Такі зміни можуть відбуватися часто, особливо в грудні, але вони не будуть екстремальними.

— Як ви розраховуєте довгострокові прогнози?

— У мене є власна модель, призначена для довгострокових прогнозів. Вона добре працює й відома у світі. Водночас говорити про стовідсоткову точність не можна: прогноз залишається прогнозом. Але оцінки моєї моделі вищі, ніж у багатьох інших.