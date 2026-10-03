У Миколаєві проводять опитування щодо правил утримання домашніх тварин у міському просторі. Його мета — зібрати думки мешканців та врахувати потреби як власників тварин, так і містян, які не мають домашніх улюбленців.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Власникам тварин пропонують розповісти, з якими труднощами вони стикаються у повсякденному житті та яких можливостей чи інфраструктури, на їхню думку, бракує в місті.

Мешканців, які не мають домашніх улюбленців, запрошують поділитися своїм баченням того, що необхідно для забезпечення чистоти та безпеки у спільних дворах, парках та інших громадських просторах.

Долучитися до опитування можна за посиланням: https://forms.gle/hC776HRBDfudhypW8

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