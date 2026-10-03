Суд у місті Ель-Вендрель розслідує справу прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія щодо шахрайства проти іспанської державної скарбниці, а слідчі Цивільної Гвардії підозрюють, що кошти, якими розпоряджалися він та його партнерка, походили від розвідувальних служб Кремля.

Про це пише elDiario.es, передає Інше ТВ.

Як свідчить розслідування, Шарій та його партнерка Ольга Бондаренко живуть в Іспанії як резиденти з 2016 року, і їх підозрюють в ухиленні від сплати податків у 2018 році на суму 150 875,33 євро та у 2022 році на 387 645,68 євро. Крім того, у 2019, 2020 та 2021 роках Цивільна гвардія виявила «додаткові джерела доходу» та зв’язки Шарія та його дружини з «економічними активами за кордоном»: рахунки в Литві та Російській Федерації, P2P-платежі, ініційовані ними самими з Росії та Люксембургу, криптовалюта, перекази, отримані від фізичних осіб з Казахстану, та платежі, отримані з онлайн-платформ. На думку слідчих, згідно з офіційним листом від лютого 2026 року, сума штрафів, яку може бути стягнуто з подружжя, становить 10,7 мільйона євро.

Слідчі вбачають, що отримання коштів пов’язане з операцією, яка має «ознаки ризику у сфері відмивання грошей». Вони вважають, що джерелом цих коштів можуть бути «діяльність незаконного характеру» і, як вони підкреслюють, це може бути пов’язано з «інформацією, яка пов’язує Анатолія Шарія зі скоординованою та оплачуваною діяльністю, спрямованою проти інтересів України та на користь розвідувальних служб Російської Федерації». Тобто розвідувальна служба Цивільної гвардії вважає, що ці особи дійсно можуть бути шпигунами на службі у Кремля.

Цивільна гвардія також виявила, що кошти, отримані Шаріями від продажу житла в Таррагоні, були повністю використані для придбання ювелірних виробів та дорогоцінних металів, які «легко приховати». Слідчі вважають, що це відбулося після того, як Шарій дізнався про відкриту проти нього кримінальну справу, тож прагнув «уникнути можливої фінансової відповідальності, ускладнивши пошук та повернення активів».

Справа щодо Шаріїв перебувала під грифом «таємно» з 2024 року аж до обшуку в червні 2026 року.

Під час обшуку слідчі вилучили телефони та комп’ютерні пристрої, пістолет моделі Glock 19; близько 800 000 євро у криптовалюті; твори мистецтва, годинники, ювелірні вироби та предмети розкоші загальною вартістю 400 000 євро; двадцять золотих злитків вартістю 150 000 євро; а також автомобіль Porsche Cayenne. Суд ухвалив рішення про арешт ювелірних виробів, дорогоцінних металів, творів мистецтва та цифрових фінансових активів — криптовалют.

Наразі слідчий суд міста Ель-Вендрель має провести допит обох як підозрюваних. Шарії кажуть, що всі отримані ними доходи, включаючи кошти на рахунках в інших країнах (зокрема в Російській Федерації), походять від створення контенту на YouTube та пожертв підписників.

Як повідомляло Інше ТВ, За матеріалами СБУ Анатолій Шарій заочно отримав 15 років тюрми