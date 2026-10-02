Повідомлення про те, що викрали припаркований біля будинку по проспекту Героїв України автомобіль марки ВАЗ-2106, надійшло до відділення поліції №1 Миколаївського райуправління 30 вересня від 48-річного місцевого мешканця. Заявник розповів, що автомобіль без акумуляторної батареї упродовж року стояв припаркованим у дворі.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, під час проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій поліцейські за підтримки аналітиків управління кримінального аналізу поліції, проаналізувавши записи з камер відеонагляду, у тому числі під’єднаних до системи «Безпечне місто», розшукали викрадений автомобіль та встановили особу і місце знаходження зловмисника. Ним виявився 22-річний миколаївець. Автомобіль знайшли на узбіччі дороги далеко за межами міста.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та повернули власнику.

На підставі зібраних доказів слідчі за процесуального керівництва Окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України «Незаконне заволодіння транспортним засобом». Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві затримали продавця авто, ввезених для потреб ЗСУ (ФОТО)