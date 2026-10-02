Україна не отримає жодних пільгових умов чи привілеїв під час вступу до Європейського Союзу, а орієнтовна дата приєднання 1 січня 2027 року є неможливою.
Про це заявила комісар ЄС з питань розширення Марта Кос, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв’ю Corriere della Sera.
За словами єврокомісарки, процес інтеграції базується виключно на заслугах країни-кандидата та виконанні необхідних реформ.
“Вступ ґрунтується на заслугах: очевидно, що ця дата неможлива. У процесі вступу немає жодних привілеїв чи знижок, але ми повинні враховувати, що Україна веде війну за виживання, тому наш обов’язок також є допомогти їй”, – наголосила Марта Кос.
Вона додала, що Євросоюз сподівається відкрити якомога більше переговорних кластерів для України вже до кінця цього року.
У вівторок, 6 жовтня, Європейська комісія представить оновлений огляд політики розширення.
Під час засідання Європейської ради в середині жовтня лідери країн Блоку обговорять чотири ключові питання;
вплив розширення на існуючі держави-члени;
внутрішні реформи ЄС для ефективнішої роботи з більшою кількістю учасників (зокрема можливий перехід від одноголосності до голосування кваліфікованою більшістю у сферах безпеки та оборони);
захисні механізми для дотримання верховенства права та демократії новими членами;
концепцію поступової та зміцненої інтеграції країн-кандидатів.
Єврокомісарка підкреслила, що модель поступової інтеграції не замінює повноцінного вступу, але дає змогу кандидатам тісніше співпрацювати з ЄС у процесі виконання всіх вимог.
Нагадаємо, що на тлі заяв Єврокомісії про відсутність пільг для кандидатів, самі українці неоднозначно оцінюють готовність держави до приєднання.